Угрозы дефицита риса в Казахстане не ожидается - Минсельхоз

В Казахстане не ожидается дефицит риса, несмотря на нехватку поливной воды на юге страны. Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ РК Шаймерден Ахметов на брифинге в службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

"Действительно, этот год сложный, имеется засуха, но она не везде, не во всех регионах. Насколько нам предоставляют информацию в акимате Кызылординской области, там посевы риса от засухи практически не пострадали. Соответственно, ожидается удовлетворительный урожай на уровне ежегодных. Но площади чуть больше у нас в этом году. При ежегодных средних площадях ожидаемый урожай 240 тысяч тонн переработанной продукции в рисе. Из них мы потребляем половину, остальную часть мы экспортируем. Поэтому угрозы из-за засухи, что мы останемся без риса, никакой не ожидается", - сообщил он.

Более того, спикер отметил, что имеется значительный экспортный потенциал риса.