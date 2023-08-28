Угрозы дефицита риса в Казахстане не ожидается - Минсельхоз
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В Казахстане не ожидается дефицит риса, несмотря на нехватку поливной воды на юге страны. Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ РК Шаймерден Ахметов на брифинге в службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.
"Действительно, этот год сложный, имеется засуха, но она не везде, не во всех регионах. Насколько нам предоставляют информацию в акимате Кызылординской области, там посевы риса от засухи практически не пострадали. Соответственно, ожидается удовлетворительный урожай на уровне ежегодных. Но площади чуть больше у нас в этом году. При ежегодных средних площадях ожидаемый урожай 240 тысяч тонн переработанной продукции в рисе. Из них мы потребляем половину, остальную часть мы экспортируем. Поэтому угрозы из-за засухи, что мы останемся без риса, никакой не ожидается", - сообщил он.
Более того, спикер отметил, что имеется значительный экспортный потенциал риса.
"И он может быть направлен на те рынки, которые могут открыться в связи с закрытием экспорта в России и Индии. Но всё зависит от того, какие цены там сложатся, и что будет нашим производителям выгодно, то ли на новые рынки, то ли на старые традиционные, на которые мы ранее экспортировали", - добавил Шаймерден Ахметов.
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