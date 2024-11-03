Угрозу взрыва ликвидировали в Актюбинской области
Сегодня, 08:43
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Сегодня, 08:43Сегодня, 08:43
105Фото: kp.ru
Пожарные Актюбинской области ликвидировали угрозу взрыва. В городе Темир произошло возгорание хозяйственной постройки на территории одного из частных жилых домов по улице Богенбай батыра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Огнеборцы определили очаг горения на стадии объёмного развития пожара. Огонь уже охватил большую территорию. В ходе разведки пожарные обнаружили газовый и кислородный баллоны. Их вовремя охладили и вынесли из горящего строения в безопасное место. Несмотря поздний вызов, повлекший за собой значительное распространение огня, пожарным удалось ликвидировать огонь на общей площади 500 квадратных метров", ——говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет.