Угрозу схода лавин объявили в Восточном Казахстане

Фото: Устинка LIVE

Специалисты рекомендуют жителям соблюдать осторожность и ни в коем случае не выходить в горы в ближайшие несколько дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ustinka.kz.

По информации ВК филиала "Казселезащита", с 9 по 12 декабря в горных районах области будет сохраняться угроза схода лавин.

В области насчитывается 497 лавиносборов. Особо опасными являются участки вдоль автодорог:

Усть-Каменогорск – Самарское,

Усть-Каменогорск – Алтай,

Согорное – Барлык,

Берель – Рахмановские ключи (Катон-Карагайский район),

Зубовка – Путинцево,

Лениногорск – рудник Чекмарь.

5 баз отдыха находятся в регионе в зоне лавинной опасности- 2 в городе Риддер,3- Горная Ульбинка.

Специалисты ДЧС ВКО напоминают жителям, что лавиноопасное время — 3-5 суток после сильного снегопада, оттепели, а также мороза и сильного ветра. В это время лучше воздержаться от поездок в горы.

При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112.