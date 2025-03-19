В Зерендинском районе Акмолинской области удалось предотвратить подтопление села Чаглинка. Угроза возникла из-за ледяного затора на реке Шагалалы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В результате резкого подъёма уровня воды подмыт мост, соединяющий село с автобаном. Для ликвидации затора оперативно привлечены взрывотехники и силы ДЧС Акмолинской области.

По данным начальника ОЧС Зерендинского района Ерлана Жолдина, критический уровень воды составляет два метра, однако в момент происшествия он не превысил 1,5 метра.

Благодаря заранее проведённым превентивным мероприятиям, включая обвалование, вода не зашла в населённый пункт.

Уровень воды в реке Шагалалы снижается, ситуация находится под контролем.