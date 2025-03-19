Угрозу подтопления сняли в одном из сёл Акмолинской области
Из-за резкого подъёма уровня воды подмыт мост.
Сегодня, 18:59
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Сегодня, 18:59Сегодня, 18:59
164Фото: МЧС РК
В Зерендинском районе Акмолинской области удалось предотвратить подтопление села Чаглинка. Угроза возникла из-за ледяного затора на реке Шагалалы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В результате резкого подъёма уровня воды подмыт мост, соединяющий село с автобаном. Для ликвидации затора оперативно привлечены взрывотехники и силы ДЧС Акмолинской области.
По данным начальника ОЧС Зерендинского района Ерлана Жолдина, критический уровень воды составляет два метра, однако в момент происшествия он не превысил 1,5 метра.
Благодаря заранее проведённым превентивным мероприятиям, включая обвалование, вода не зашла в населённый пункт.
Уровень воды в реке Шагалалы снижается, ситуация находится под контролем.
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