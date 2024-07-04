Угрожают ли саранча и паводки продовольственной безопасности Казахстана

В одном из мировых индексов продовольственной безопасности Казахстан едва входит в пятидесятку стран. Что предпринимают в республике для достаточного снабжения населения продуктами питания, учитывая паводки, нашествие саранчи и другие угрозы. Об этом корреспонденту BaigeNews.kz рассказал председатель Продовольственной корпорации Асылхан Джувашев.

Основная цель Продовольственной контрактной корпорации – обеспечение продовольственной безопасности, стабилизация внутреннего рынка и финансирование помощи фермерскому сообществу.

"Большую часть нашей деятельности занимает участие в реализации стабилизации зернового рынка. Основной акцент работы – пшеница, масличные культуры (гречиха), те, которые в большей части влияют на стабилизацию цен. Мы работаем, в основном, против рынка. Когда цены на рынке высокие, мы, наоборот, продаём зерно по более низкой цене, чтобы не дорожал хлеб. На протяжении последних трёх лет большие изменения на рынке зерна. В 2022 году резко цены на зерновые взлетели, до 170 тысяч, но корпорация продавала зерно по 90-100 тысяч тенге, благодаря этому стабилизируя цену на хлеб", - сообщил спикер.

В то же время, когда цены на рынке низкие, страдают фермеры. Здесь Продкорпорация тоже подключается с программой форвардного закупа.

"Мы весенний период финансируем, заключаем форвардный контракт, договор купли-продажи с поставкой продукции осенью. Даём финансирование фермерам, авансовый платёж. В среднем, он составляет 70 тысяч тенге за тонну. Это бесплатные средства на льготных условиях для фермеров. За счёт этого они производят весенние полевые работы, осенью получают урожай и рассчитываются с нами", - пояснил Джувашев.

По его словам, в последнее время вопрос продовольственной безопасности стоит на первом месте в мире. Но казахстанцам волноваться не о чем.

"Мировые эксперты говорят, что население Земли увеличится, и вопрос продовольственной организации будет на довольно высоком уровне. Со стороны Казахстана продовольственная безопасность полностью обеспечена. Казахстан ежегодно производит от 12 до 16 миллионов тонн зерна. Внутренняя потребность составляет пять миллионов. Излишки идут на экспорт. Необходимо учитывать, что Казахстан в силу своего географического положения не имеет выхода к морю. Вопросы логистики довольно сложно поставлены. Продаём мы только близлежащим странам. Объём потребления этих стран ограничен, ввиду этого мы не производим больше продукции. Мы могли бы увеличить в 2-3 раза объёма посевных. Казахстан производит столько, чтобы удовлетворить внутренний спрос и внешние рынки. Вопросы продовольственной безопасности на ближайший год полностью закрыты. Министерство сельского хозяйства проводит активную политику увеличения урожайности. Она происходит не за счёт увеличения посевов, а за счёт качества и объёма. Во-первых, это снижает себестоимость для наших фермеров. Во-вторых, позволяет ниже поставить цену, чтобы продавать и конкурировать на внешних рынках", - отметил эксперт.

По поводу индекса, в котором Казахстан занял низкую строчку, Джувашев ответил резко.