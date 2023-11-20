Угрожавшего расправой и оружием вымогателя задержали в Усть-Каменогорске
Сегодня, 12:32
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Сегодня, 12:32Сегодня, 12:32
127Фото: Polisia.kz
В Усть-Каменогорске задержали вымогателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что 20-летний житель Усть-Каменогорска несколько раз встречался с 21-летним парнем и вымогал у 100 тысяч тенге. При этом он обещал применить насилие, если тот его проигнорирует. Для убедительности рэкетир использовал предмет, похожий на пистолет, и забрал у потерпевшего удостоверение личности.
Полицейские задержали вымогателя сразу после получения выше названной суммы. Деньги стражи порядка изъяли.
Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статьи 194 части 2 Уголовного кодекса РК “Вымогательство”.
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