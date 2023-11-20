Угрожавшего расправой и оружием вымогателя задержали в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске задержали вымогателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Сообщается, что 20-летний житель Усть-Каменогорска несколько раз встречался с 21-летним парнем и вымогал у 100 тысяч тенге. При этом он обещал применить насилие, если тот его проигнорирует. Для убедительности рэкетир использовал предмет, похожий на пистолет, и забрал у потерпевшего удостоверение личности.

Полицейские задержали вымогателя сразу после получения выше названной суммы. Деньги стражи порядка изъяли.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статьи 194 части 2 Уголовного кодекса РК “Вымогательство”.