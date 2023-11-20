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Угрожавшего расправой и оружием вымогателя задержали в Усть-Каменогорске

Сегодня, 12:32
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 12:32
Сегодня, 12:32
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Фото: Polisia.kz

В Усть-Каменогорске задержали вымогателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 20-летний житель Усть-Каменогорска несколько раз встречался с 21-летним парнем и вымогал у 100 тысяч тенге. При этом он обещал применить насилие, если тот его проигнорирует. Для убедительности рэкетир использовал предмет, похожий на пистолет, и забрал у потерпевшего удостоверение личности.

Полицейские задержали вымогателя сразу после получения выше названной суммы. Деньги стражи порядка изъяли.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статьи 194 части 2 Уголовного кодекса РК “Вымогательство”.

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