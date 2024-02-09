  • 9 Февраля, 04:27
  • BAIGENEWS

Угрожавшего расправой фермеру задержали бойцы УБОП в Жетысу

Сегодня, 03:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram/POLICE_of_KZ Сегодня, 03:05
Сегодня, 03:05
126
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Подозреваемого в вымогательстве миллиона тенге у главы крестьянского хозяйства задержали в области Жетису, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД Казахстана.

Жителя Караталского района задержали полицейские подразделения по борьбе с организованной преступностью.

"Угрожая физической расправой, мужчина требовал миллион тенге у главы одного из крестьянских хозяйств. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Подозреваемый взят под стражу",  рассказал и.о. начальника УБОП ДП области Жетісу Аслан Абылов.

 

Самое читаемое

Наверх