Угрожавшего расправой фермеру задержали бойцы УБОП в Жетысу
Сегодня, 03:05
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Сегодня, 03:05Сегодня, 03:05
126Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Подозреваемого в вымогательстве миллиона тенге у главы крестьянского хозяйства задержали в области Жетису, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД Казахстана.
Жителя Караталского района задержали полицейские подразделения по борьбе с организованной преступностью.
"Угрожая физической расправой, мужчина требовал миллион тенге у главы одного из крестьянских хозяйств. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Подозреваемый взят под стражу", — рассказал и.о. начальника УБОП ДП области Жетісу Аслан Абылов.
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