Угрожавшего расправой фермеру задержали бойцы УБОП в Жетысу

Подозреваемого в вымогательстве миллиона тенге у главы крестьянского хозяйства задержали в области Жетису, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД Казахстана.

Жителя Караталского района задержали полицейские подразделения по борьбе с организованной преступностью.