Угрожали слить в сеть интимные фото: вымогателей задержали в Астане

В Астане задержали двоих мужчин, вымогавших на протяжении нескольких лет деньги у астанчанина. Они угрожали ему распространением фото интимного характера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

"Двое мужчин в возрасте 31 и 46 лет, используя психологический прессинг под угрозой распространения фото и видеозаписи интимного характера, с 2019 года шантажировали мужчину. За несколько лет астанчанин передал вымогателям в общей сложности около 33 млн тенге. Так, чтобы расплатиться с требованием одного из преступников, потерпевший сдал в ломбард свою автомашину и отдал 10 млн тенге", - сообщили в полиции.

Двое мужчин, причастных к вымогательству были задержаны и заключены под стражу.