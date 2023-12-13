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Угрожали слить в сеть интимные фото: вымогателей задержали в Астане

Сегодня, 13:42
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polisia.kz Сегодня, 13:42
Сегодня, 13:42
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Фото: polisia.kz

В Астане задержали двоих мужчин, вымогавших на протяжении нескольких лет деньги у астанчанина. Они угрожали ему распространением фото интимного характера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

"Двое мужчин в возрасте 31 и 46 лет, используя психологический прессинг под угрозой распространения фото и видеозаписи интимного характера, с 2019 года шантажировали мужчину.

За несколько лет астанчанин передал вымогателям в общей сложности около 33 млн тенге. Так, чтобы расплатиться с требованием одного из преступников, потерпевший сдал в ломбард свою автомашину и отдал 10 млн тенге", - сообщили в полиции.

Двое мужчин, причастных к вымогательству были задержаны и заключены под стражу.

"При личном досмотре 31-летнего подозреваемого, в кармане куртки были обнаружены свертки с наркотическим веществом. Второго фигуранта задержали в Алматы. Установлено, что 46-летний мужчина ранее был осужден за совершение аналогичного преступления", - говорится в сообщении.

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