Угрожали слить в сеть интимные фото: вымогателей задержали в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане задержали двоих мужчин, вымогавших на протяжении нескольких лет деньги у астанчанина. Они угрожали ему распространением фото интимного характера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz
"Двое мужчин в возрасте 31 и 46 лет, используя психологический прессинг под угрозой распространения фото и видеозаписи интимного характера, с 2019 года шантажировали мужчину.
За несколько лет астанчанин передал вымогателям в общей сложности около 33 млн тенге. Так, чтобы расплатиться с требованием одного из преступников, потерпевший сдал в ломбард свою автомашину и отдал 10 млн тенге", - сообщили в полиции.
Двое мужчин, причастных к вымогательству были задержаны и заключены под стражу.
"При личном досмотре 31-летнего подозреваемого, в кармане куртки были обнаружены свертки с наркотическим веществом. Второго фигуранта задержали в Алматы. Установлено, что 46-летний мужчина ранее был осужден за совершение аналогичного преступления", - говорится в сообщении.