Угрожали расправой. Вымогатели задержаны в Актобе

Актюбинским управлением по борьбе с организованной преступностью задержаны вымогатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что Актюбинским управлением по борьбе с организованной преступностью задержаны двое 25-летних жителей города. Они подозреваются в том, что отобрали у двух 22-летних актюбинцев около двух миллионов тенге. Они удерживали их в съёмной квартире и угрожали физической расправой, вымогая крупную сумму денег.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 191 Уголовного кодекса РК. Проводится досудебное расследование.