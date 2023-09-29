Угрожали расправой. Вымогатели задержаны в Актобе
Сегодня, 15:22
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Сегодня, 15:22Сегодня, 15:22
208Фото: Polisia.kz
Актюбинским управлением по борьбе с организованной преступностью задержаны вымогатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что Актюбинским управлением по борьбе с организованной преступностью задержаны двое 25-летних жителей города. Они подозреваются в том, что отобрали у двух 22-летних актюбинцев около двух миллионов тенге. Они удерживали их в съёмной квартире и угрожали физической расправой, вымогая крупную сумму денег.
Начато досудебное расследование по части 2 статьи 191 Уголовного кодекса РК. Проводится досудебное расследование.
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