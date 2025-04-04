В Западно-Казахстанской области задержаны два вымогателя, которые угрожали расправой пожилой женщине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Сотрудники департамента полиции региона пресекли преступление в момент передачи денег - женщина отдала преступникам 50 тысяч тенге, хотя ранее уже передала им 200 тысяч.

Мужчины требовали у неё 300 тысяч тенге, угрожая телесными повреждениями её внуку, который когда-то состоял в браке с родственницей одного из задержанных. Во время оперативных мероприятий оба подозреваемых были задержаны на месте преступления.

Оказалось, что оба задержанных ранее имели проблемы с законом. Один из них был освобождён из мест лишения свободы всего 20 дней назад, но уже успел снова совершить преступление. Подозреваемые помещены в изолятор, а против них возбуждено уголовное дело за вымогательство. В зависимости от результатов расследования, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с возможной конфискацией имущества.

Департамент полиции Западно-Казахстанской области продолжает борьбу с преступностью и активно работает для обеспечения безопасности граждан.

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