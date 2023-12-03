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Угрожали насилием: подозреваемых в вымогательстве задержали в ЗКО

Сегодня, 17:22
АВТОР
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скриншот с видео задержания Сегодня, 17:22
Сегодня, 17:22
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Фото: скриншот с видео задержания

Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции ЗКО задержали 41-летнего жителя Уральска, который под угрозой применения насилия вымогал два миллиона тенге у 31-летнего мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Выяснилось, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако не сделал выводов. Задержанный водворён в ИВС.

Также сотрудники УБОП ДП ЗКО по подозрению в совершении вымогательства задержали троих жителей ЗКО, 2004 и 2003 годов рождения, которые угрожая физической расправой вымогали 250 тысяч тенге у жителя Теректинского района. Задержанные также водворены в ИВС. 

"По двум фактам начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК "Вымогательство". Им грозит ограничение свободы на срок от 3 до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества", — сообщили в полиции.

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