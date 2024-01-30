Угрожали и били: девушку вовлекли в проституцию в Уральске

Жителя Уральска подозревают в том, что он вовлёк в занятие проституцией свою знакомую, передаёт BaigeNews.kz.

"Подразделением по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО задержан житель областного центра, который длительное время путём угроз, применения насилия вовлекал в занятие проституцией 28-летнюю девушку", - сообщили в полиции.

По факту проводится досудебное расследование.