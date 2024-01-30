Угрожали и били: девушку вовлекли в проституцию в Уральске
Сегодня, 20:15
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Сегодня, 20:15Сегодня, 20:15
144Фото: polisia.kz
Жителя Уральска подозревают в том, что он вовлёк в занятие проституцией свою знакомую, передаёт BaigeNews.kz.
"Подразделением по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО задержан житель областного центра, который длительное время путём угроз, применения насилия вовлекал в занятие проституцией 28-летнюю девушку", - сообщили в полиции.
По факту проводится досудебное расследование.
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