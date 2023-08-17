Угрожал и вымогал деньги: злоумышленника посадили в изолятор Темиртау

2 млн тенге вымогал злоумышленник у жителя Темиртау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции обратился 34-летний житель города. Он сообщил, что некое лицо путем угроз и применения насилия вымогает денежные средства в размере 2 млн тенге.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области совместно с бойцами "Арлан" задержали 28-летнего мужчину.



Во время обыска места жительства подозреваемого изъяли кастет и пневматический пистолет.



Ведется досудебное расследование по статье 194 Уголовного кодекса "Вымогательство". Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.