Угрожал и вымогал деньги: злоумышленника посадили в изолятор Темиртау
Сегодня, 09:50
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Сегодня, 09:50Сегодня, 09:50
227Фото: zhaikpress.kz
2 млн тенге вымогал злоумышленник у жителя Темиртау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В управление полиции обратился 34-летний житель города. Он сообщил, что некое лицо путем угроз и применения насилия вымогает денежные средства в размере 2 млн тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области совместно с бойцами "Арлан" задержали 28-летнего мужчину.
Во время обыска места жительства подозреваемого изъяли кастет и пневматический пистолет.
Ведется досудебное расследование по статье 194 Уголовного кодекса "Вымогательство". Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.
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