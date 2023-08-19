  • 19 Августа, 22:57
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Угроза взрыва: пожар разгорелся на газозаправочной станции в Алматинской области

Сегодня, 21:33
АВТОР
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ДЧС Алматинской области Сегодня, 21:33
Сегодня, 21:33
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Фото: ДЧС Алматинской области

В Алматинской области произошел пожар на газозаправочной станции. Огнеборцы предотвратили угрозу взрыва, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Сообщение поступило 19 августа в 17:50. Пожар разгорелся на территории газозаправочной станции села Саймасай ИП "Утебаева" по улице Рысбекова. Загорелся газовый баллон внутри склада. Огонь перекинулся на соседний склад контейнерного типа для хранения и продажи. В итоге Загорелось около 40 газовых баллонов.

"Из-за создавшейся высокой температуры огонь перешёл на рядом находящийся со складом газозаправочный автомобиль "ЗИЛ" ёмкостью три куба, полностью заправленная газом. На складе складировалось около 260-300 штук газовых баллонов разной ёмкости. Также на территории вблизи склада имеется подземная четырёхкубовая ёмкость, заполненная газом. Была угроза взрыва и распространения огня на жилой массив, который находится в 30 метрах от места происшествия. По прибытию первых подразделений оперативными действиями предотвращена угроза взрыва газозаправочного автомобиля, подземной ёмкости с газом, а также остальных баллонов на складе", — рассказали в ДЧС.

На место пожара были направлены подразделения по повышенному рангу выезда. Пожар был локализован в 18:28 минут и полностью ликвидирован в 18:45.

В результате пожара два сотрудника газозаправочной станции получили разные степени ожога и были переданы сотрудникам скорой помощи.

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