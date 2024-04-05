Угроза прорыва водохранилища: аким обратился к актюбинцам

Аким Актобе Азамат Бекет сделал обращение в горожанам, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с угрозой прорыва Магаджанского водохранилища, расположенного на территории Хромтауского района, ожидается прибытие большого объёма воды в Актюбинское водохранилище. Соответственно, в связи с заполнением Актюбинского водохранилища мы вынуждены открыть шлюз. Предупреждаем, что это может привести к выходу воды из берегов. Прошу жителей садоводческих коллективов, расположенных вблизи реки Илек и возле реки Каргалы в районе моста Кирпичного, дать согласие на эвакуацию и покинуть свои дома", – сказал аким.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ақтөбе қаласының әкімдігi (@aqtobe_akimat)

Сообщалось, что жители Актюбинской области, пострадавшие от паводка, получат единоразовую выплату. Для получения денег гражданам необходимо обратиться в отделы занятости по месту проживания: либо в городской, либо районный.

Для горожан и жителей Айтекебиского района размер выплаты составит 300 тысяч тенге. Для жителей других районов – 100 МРП (369 200 тенге).

Также стало известно, что зарегистрировано уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе Актюбинской области.