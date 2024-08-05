Угроза прорыва мореного озера возникла близ Алматы
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В горных районах Алматинской области из-за повышения температурного фона, интенсивного таяния ледников, наполнения морено-ледниковых озёр и увеличения стока в русле реки Талгар сохраняется сложная селевая ситуация. Жителей и гостей Талгарского района просят быть осторожными, передаёт BaigeNews.kz.
"Озеро №19 в бассейне реки Талгар представляет реальную угрозу прорыва по внутри-моренным каналам стока с возможным выходом воды в северной и в северо-восточной части современной морены. Прорыв ледникового озера по прогнозированию селевых потоков на основе методики фоновой оценки может произойти с 6 августа", - сообщили в акимате района.
Поэтому жителям, гостям Талгарского района, отдыхающим и туристам запретили выезжать в горную местность, места отдыха за пределы гидротехнической сооружений, расположенных в верхней части Талгара.
Собственников жилья, находящегося вблизи русла реки Талгар просят мониторить сообщения в соцсетях, по телевидению и радио, а при подключении электросирен внимательно дослушать сообщение.
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