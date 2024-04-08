Угроза подтопления дачных массивов сохраняется в Уральске

Замначальника департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО Канат Карабалаев доложил о паводковой ситуации в области на данный момент, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

С начала паводкового периода на территории региона затоплены 581 дом, 245 дворовых территорий и 427 дачных домов. На 71 участке дорог произошло подтопление и на 60 участках - перелив. Без транспортного сообщения остаются девять населённых пунктов.

"Объявлено шесть ЧС местного масштаба – ЗКО, Уральск, Каратобе, Сырым, Бурлин и Теректы. Эвакуировано 7 048 человек, из них 3 665 детей. В пунктах временного размещения находятся 1 455 человек, из них 536 детей. Подготовлен 161 пункт временного размещения вместимостью 8 596 человек", - сообщил Карабалаев.

Всего в ликвидации последствий паводка задействовано 4 251 человек, 954 единицы техники, 95 плавсредств, 332 мотопомп, два вертолёта.

"В Уральске сохраняется угроза подтопления дачных и жилых домов, расположенных на низменных участках Дерколь, в связи с повышением уровня рек Урал и Шаган. Ведётся подготовка и укладка мешков, эвакуация населения, а также берегоукрепительные работы на трёх участках. Сотрудники МЧС РК оказывают людям медицинскую и психологическую помощь", - рассказал замначальника ДЧЧС ЗКО.

Угроза подтопления сохраняется и в населённых пунктах Успеновка, Карачаганак, Димитрово, Жанаталап, Жарсуат. Из населённых пунктов Димитрово и Карачаганак предварительно эвакуировано 25 человек. Остальные жители самостоятельно выехали и поселились у родственников.

В рамках взаимодействия департамента и МЧС пяти приграничных областей Российской Федерации проводится оперативный обмен информацией по состоянию трансграничных рек. По информации российской стороны, 8 апреля приток в Ириклинское водохранилище уменьшился.