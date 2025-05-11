В Северо-Казахстанской области продолжается резкий подъем уровня воды в реке Есиль. На гидрологическом посту в городе Петропавловск за последние сутки вода прибавила 22 сантиметров, передаёт BaigeNews.kz.

По информации МЧС, уровень воды составил 1116 см при опасной отметке в 1130 см. При её достижении возможно подмывание железнодорожной насыпи, что может привести к серьезным последствиям для транспортной инфраструктуры региона.

В селе Долматово (Северо-Казахстанская область) ситуация также вызывает обеспокоенность: уровень воды за сутки повысился на 31 см, достигнув 1393 см. Это приближается к неблагоприятной отметке в 1430 см, при которой вода начнет выходить на пойму. Опасный уровень составляет 1450 см — при его превышении возможно подтопление части жилых домов в селе.

Рост уровня воды в обоих случаях обусловлен переливом воды через гребень Сергеевского водохранилища. Специалисты предупреждают о вероятности дальнейшего подъема и призывают жителей к бдительности.

Службы экстренного реагирования призывают жителей к осторожности, следить за официальной информацией и быть готовыми к возможной эвакуации.