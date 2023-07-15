  • 15 Июля, 19:03
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Угроза обошла стороной: жителей села в Павлодарской области передумали эвакуировать из-за лесного пожара
МЧС РК Сегодня, 17:52
211
Сегодня, 17:52
211
Фото: МЧС РК

Угроза обошла стороной: жителей села в Павлодарской области передумали эвакуировать из-за лесного пожара

Ранее в ДЧС Павлодарской области сообщили о том, что из-за пожара на территории "Ертис орманы" пришлось эвакуировать 26 жителей села Сугур Щербактинского района. Однако, по уточнённым данным ведомства, эвакуацию отменили, передаёт BaigeNews.kz.

"По уточнённым данным, машины для эвакуации людей прибыли в село Сугур, затем поменялся ветер и угроза населенному пункту ушла. Людей не эвакуировали", —  уточнили в ДЧС.

Напомним, лесной пожар на территории "Ертис орманы"  в Щербактинском районе Павлодарской области движется в сторону Алтайского края Российской Федерации. Приблизительная площадь, охваченная огнём — около 400 гектаров.
 
Из-за множества грозовых разрядов на территории региона произошли несколько пожаров в степных лесничествах в Щербактинском районе и районе Аккулы. Ситуация осложняется жаркой, сухой погодой и шквальным ветром. На место вылетели аким области Асаин Байханов и руководство  департамента по чрезвычайным ситуациям. Также пожар разгорелся в Баянаульском нацпарке.

Между тем, в соседней Абайской области тушат пожар в "Семей орманы", куда лично вылетел глава МЧС РК.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:52
211
Поделитесь:
Наверх