Угроза обошла стороной: жителей села в Павлодарской области передумали эвакуировать из-за лесного пожара

Фото: МЧС РК

Ранее в ДЧС Павлодарской области сообщили о том, что из-за пожара на территории "Ертис орманы" пришлось эвакуировать 26 жителей села Сугур Щербактинского района. Однако, по уточнённым данным ведомства, эвакуацию отменили, передаёт BaigeNews.kz.

"По уточнённым данным, машины для эвакуации людей прибыли в село Сугур, затем поменялся ветер и угроза населенному пункту ушла. Людей не эвакуировали", — уточнили в ДЧС.

Напомним, лесной пожар на территории "Ертис орманы" в Щербактинском районе Павлодарской области движется в сторону Алтайского края Российской Федерации. Приблизительная площадь, охваченная огнём — около 400 гектаров.



Из-за множества грозовых разрядов на территории региона произошли несколько пожаров в степных лесничествах в Щербактинском районе и районе Аккулы. Ситуация осложняется жаркой, сухой погодой и шквальным ветром. На место вылетели аким области Асаин Байханов и руководство департамента по чрезвычайным ситуациям. Также пожар разгорелся в Баянаульском нацпарке.

Между тем, в соседней Абайской области тушат пожар в "Семей орманы", куда лично вылетел глава МЧС РК.