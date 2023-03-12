Уговаривали не кусать: видео спасения собаки из колодца поделились пожарные ВКО

Фото: Instagram/shygysqaz_tjd

В​ городе Шемонаиха Восточно-Казахстанской области спасателям пришлось выручать из беды пса, провалившегося в колодец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

О произошедшем в службу "112" сообщила жительница 3-го микрорайона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shygys Qazaqstan oblysynyn TJD (@shygysqaz_tjd)

"Прибыв на место происшествия, сотрудники пожарной части №28 спустились в "зону заточения" четвероногого и, не смотря на то, что сначала собака вела себя агрессивно и кусалась, профессионалам из службы ЧС удалось успешно провести всю спасательную операцию и аккуратно извлечь животное из колодца. Командир отделения ПЧ-28 Александр Петелин, который спас собаку, отметил, что пришлось "вести беседу" с попавшим в беду псом и уговаривать его не кусать спасателя", — рассказали в ДЧС.

Фото: Instagram/shygysqaz_tjd

Работать с животными пожарным приходится довольно часто. И хоть график работы плотный, это не мешает спасателям помогать братьям меньшим, отмечают в ведомствке.