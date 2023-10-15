Угонщика девяти авто с российским учётом задержали в Костанае

В Костанае задержан угонщик девяти автомобилей с российским учётом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Это 28-летний житель города Тобыл.

В полицию в течении месяца обратились девять владельцев автомобилей с заявлениями об угонах. Все авто марки ВАЗ и состояли на российском учёте, были оставлены ночью во дворах жилых домов.

"Утром хозяева, не обнаружив машину, обращались в полицию. Поскольку схема преступления была одна и та же, полицейские стали отрабатывать пункты разбора. Один автомобиль был угнан со двора дома в городе Рудном остальные восемь — в областном центре", — рассказал заместитель управления полиции Костаная Ербол Карымсаков.

По всем фактам начато досудебное расследование по статье 188 УК РК " Кража".

Все автомобили изъяты. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.