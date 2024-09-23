Угонщика авто медработников задержали в Костанае
Сегодня, 18:42
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Сегодня, 18:42Сегодня, 18:42
147Фото: polisia.kz
В Костанае у врачей частной клиники, прибывших на вызов к пациенту, угнали автомобиль. В городе ввели план "Перехват", передаёт BaigeNews.kz.
Угонщика авто медработников обнаружили по камерам видеонаблюдения и задержали в центре города.
От 39-летнего водителя исходил резкий запах алкоголя, однако он отказался от медицинского освидетельствования.
По факту невыполнения законных требований полицейских суд назначил ему 15 суток ареста и лишил права управления транспортным средством на восемь лет.
Возбуждено уголовное дело, костанайцу грозит до двух лет лишения свободы.