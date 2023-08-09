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Уголовный срок за неуплату алиментов получили 20 отцов в ВКО

Сегодня, 01:34
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 01:34
Сегодня, 01:34
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Фото: polisia.kz

20 отцов получили уголовный срок за неуплату алиментов в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Среди них житель Усть-Каменогорска, который выплачивать средства на двоих сыновей областного центра отказывается уже шестой год. Задолженность составила около четырёх ммиллионов тенге.

В Усть-Каменогорске мужчину отправили в колонию за неуплату алиментов и нарушение порядка отбытия наказания в виде ограничения свободы. Он умышленно скрывал место работы, употреблял спиртные напитки, игнорировал законные требования правил отбывания наказания. Теперь ему грозит реальный тюремный срок. Ранее судом он был приговорен к ограничению свободы.

По словам сотрудников службы пробации, мужчина полностью игнорировал законные требования. 

"Встав на учёт в службе пробации, подучётный был неоднократно предупрежден инспектором об ответственности в случае игнорирования приговора суда. Однако несмотря на предупреждения и замечания сотрудников пробации, категорически отказывался от исполнения приговора суда. По словам мужчины, работать он не стыдится, однако афишировать не хочет и платить алименты не намерен. По внесению представления, суд вынес решение о замене наказания на лишение свободы. Развод не является причиной неисполнения своих родительских обязанностей, дети не должны страдать от ошибок взрослых. Тех, кто не хочет это понимать, будут привлекать к строгой ответственности", – отметил заместитель начальника службы пробации Усть-Каменогорска Сымбат Ботаев.

За злостное уклонение отбывания наказания подучётному заменили неотбытую часть наказания на лишение свободы, его направили на 40 дней в колонию средней безопасности. Отмечается, что на востоке страны более 20 горе-отцов получили уголовный срок за неуплату алиментов.

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