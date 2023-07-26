Уголовные дела возбудили по факту пожара на АЗС в Экибастузе

Фото: МЧС РК

После пожара на газозаправочной станции в Экибастузе, в результате которого погиб человек, возбудили уголовные дела. Об этом сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

"Уголовные дела возбуждены по части 2 статьи 281 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека) и части 2 статьи 292 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Постановлением акимата города создана рабочая группа по мониторингу деятельности 23 автозаправочных станций, 11 газовых, под председательством замакима. В её состав вошли руководитель Управления по чрезвычайным ситуациям, начальник местной полицейской службы, руководители отделов предпринимательства, земельных отношений, жилищной инспекции, архитектуры, управлений государственных доходов и санитарно-эпидемиологического контроля.

Рабочая группа приступила к работе с 26 июля.