Уголовные дела в отношении 11 отцов-должников завели в Шымкенте

Одиннадцать неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

Как отметили в ведомстве, прокурором города взят под личный контроль вопрос о привлечении к уголовной ответственности должников, уклоняющихся от обязанности уплаты алиментов.