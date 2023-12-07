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Уголовные дела в отношении 11 отцов-должников завели в Шымкенте

Сегодня, 10:34
АВТОР
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freepik.com Сегодня, 10:34
Сегодня, 10:34
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Фото: freepik.com

Одиннадцать неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

Как отметили в ведомстве, прокурором города взят под личный контроль вопрос о привлечении к уголовной ответственности должников, уклоняющихся от обязанности уплаты алиментов.

"За ноябрь месяц текущего года сотрудниками прокуратуры зарегистрированы уголовные дела в отношении 11 должников, не исполняющих обязанности по выплате алиментов.

По итогам расследования уже 2 уголовных дела, в отношении должников с задолженностью 2 млн. тенге и 381 тысяч тенге с обвинительным актом направлены в суд. По остальным 9 уголовным делам ведутся досудебные расследования", - сообщили в городской прокуратуре.

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