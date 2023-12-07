Уголовные дела в отношении 11 отцов-должников завели в Шымкенте
Сегодня, 10:34
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Сегодня, 10:34Сегодня, 10:34
128Фото: freepik.com
Одиннадцать неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.
Как отметили в ведомстве, прокурором города взят под личный контроль вопрос о привлечении к уголовной ответственности должников, уклоняющихся от обязанности уплаты алиментов.
"За ноябрь месяц текущего года сотрудниками прокуратуры зарегистрированы уголовные дела в отношении 11 должников, не исполняющих обязанности по выплате алиментов.
По итогам расследования уже 2 уголовных дела, в отношении должников с задолженностью 2 млн. тенге и 381 тысяч тенге с обвинительным актом направлены в суд. По остальным 9 уголовным делам ведутся досудебные расследования", - сообщили в городской прокуратуре.
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