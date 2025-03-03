Депутат мажилиса Екатерина Смышляева заявила, что технология дипфейков сегодня набирает обороты и представляет серьезную угрозу, особенно для публичных личностей, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Среди наших коллег уже создано множество дипфейков, что обусловлено их публичностью", — отметила она.

Изначально дипфейки использовались для манипуляций в электоральные периоды, однако позже их активно начали применять мошенники. В мире существуют два подхода к регулированию таких технологий: жесткое уголовное наказание за их использование и обязательная маркировка дипфейков.

Однако, по словам депутата, практика показывает, что в ряде стран эти меры не работают, так как современные технологии создания дипфейков опережают инструменты их выявления.

"Ответственность, как правило, наступает не за создание дипфейка, а за его последствия - ущерб деловой репутации, какие-то экономические вопросы, мошенничество и другие преступления", - подчеркнула Смышляева.

Она также отметила, что европейские нормы регулирования дипфейков подвергаются критике из-за сложности в определении допустимой степени изменения контента. Например, простая коррекция фотографии уже является модификацией изображения, что ставит под вопрос грань между допустимыми изменениями и манипуляциями.

"Другой вопрос, что вкладывается в него. Если это дезинформация,негативный контент, наносит ущерб репутации, то есть это вторичные статьи. Здесь, конечно, наказание мы будем обсуждать и предусматривать. В законопроекте уже имеется запрещенные виды искусственного интеллекта, в частности запрещение распространения манипулятивных систем искусственного интеллекта, к которым дипфейки тоже относятся. Обеспечение прозрачности здесь тоже поможет в части защиты персональных данных. Чтобы создать хороший дипфейк нужно определенный объем информации иметь", - сказала Смышляева.

Она добавила, что пока не вводится отдельная уголовная ответственность за создание дипфейков, но это может стать предметом обсуждения в рабочей группе с учетом международного опыта.