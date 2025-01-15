В Мажилисе в первом чтении одобрили поправки в законопроект по противодействию коррупции. В рамках изменений вводится уголовная ответственность за предоставление незаконного вознаграждения, передает BaigeNews.kz.

"Также Уголовный кодекс дополняется новой статьей 247-1, предусматривающей ответственность за незаконное предоставление вознаграждения. Это позволит по аналогии со взяточничеством привлекать не только берущих, но и дающих незаконное вознаграждение", - сказал на заседании мажилиса первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов.

Он отметил, что регулярные социологические замеры показывают, что казахстанцы сталкиваются с незаконными действиями, вымогательствами вознаграждений в ЦОНах, больницах, вузах, банках. В связи с этим и нужны поправки в законопроект.

В рамках изменений также предлагается внести уголовную ответственность за предложение взятки.