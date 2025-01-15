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Уголовную ответственность за предложение взятки хотят ввести в Казахстане

Сегодня, 12:05
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BaigeNews.kz Сегодня, 12:05
Сегодня, 12:05
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Фото: BaigeNews.kz

За предложение взятки в Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность. Об этом на заседании в Мажилисе сообщил первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, представляя законопроект по противодействию коррупции, передает BaigeNews.kz. 

"Поправки в закон предоставляют возможность проведения специальных оперативных мероприятий в целях выявления фактов получения незаконного вознаграждения при наличии признаков вымогательства. Также Уголовный кодекс дополняется новой статьей 247-1, предусматривающей ответственность за незаконное предоставление вознаграждения", – сказал Саркулов во время заседания Мажилиса.

Он подчеркнул, что такая норма будет иметь ярко выраженный профилактический эффект, что позволит пресекать взяточничество до причинения ущерба государству.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют создать общественный реестр коррупционеров.

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