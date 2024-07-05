Уголовную ответственность за получение услуг проституции от несовершеннолетних ввели в РК

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Закон направлен на реализацию поручения Президента Республики Казахстан по противодействию торговле людьми, а также усилению ответственности за вандализм и нарушения общественного порядка.

В Уголовном кодексе закреплено новое понятие "преступления, связанные с торговлей людьми", которое охватывает такие опасные деяния, как похищение человека, незаконное лишение человека свободы, торговля людьми, в том числе несовершеннолетними, вовлечение в занятие проституцией и другие.

За совершение таких преступлений Законом запрещено освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением.

Законом впервые введена уголовная ответственность за получение услуг проституции или услуг сексуального характера от заведомо несовершеннолетнего лица.

Также Закон криминализировал вовлечение несовершеннолетнего в оказание услуг сексуального характера, совершенное в том числе путем пропаганды или рекламы.

Законом впервые введены квалифицированные составы вандализма, которые отягчают ответственность по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, неоднократно.

Законом ужесточена ответственность за совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, введена ответственность за его совершение группой лиц, неоднократно или преступной группой.

Такие же квалифицированные признаки установлены для умышленного уничтожения или повреждения памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

С 16 до 14 лет снижен возраст привлечения к уголовной ответственности за это преступление, совершенное с отягчающими обстоятельствами.

Текст Закона публикуется в печати.