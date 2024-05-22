Уголовную ответственность за организацию сексуальных услуг через интернет введут в Казахстане

Депутат Мажилиса Парламента нашей страны Марат Башимов рассказал о новых нормах в законопроекты по вопросам противодействии торговле людьми, на ужесточение наказания за проявление вандализма, осквернение зданий и мест общего пользования, а такде введении уголовной ответственности за организацию сексуальных услуг в Сети.

"Отдельного закона о противодействии торговле людьми, как того требуют международные договоры в области прав человека - в Казахстане не было, поэтому ее разработка обусловлена необходимостью совершенствования нашего законодательства с учетом международного права. Отдельная глава посвящена более эффективной защите прав несовершеннолетних, как наиболее уязвимой категории и усилению профилактической работы. Законопроектом предусматривается введение административной ответственности за несообщение должностными лицами медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - о факте оставления новорожденного и определение компетенции уполномоченного органа по рассмотрению таких дел", - сказал он.

Отметим, в ходе работы депутатами внесены порядка 100 поправок. В частности, депутатами внесены поправки касательно оказания содействия иностранным жертвам торговли людьми по возвращению в свою страну в рамках предоставления предоставления специальных социальных услуг.

По словам Башимова, в связи с тем, что проблема торговли людьми является многогранной и выходит за пределы компетенции двух государственных органов МВД и Минтруда, представленных в законопроекте, в целях обеспечения должного межведомственного взаимодействия депутатами предлагается также предусмотреть четкие компетенции других госсорганов. Такой комплексный подход и совместные усилия позволят значительно уменьшить категорию этих преступлений и противодействовать торговле людьми.

Так, появляются новые разновидности торговли людьми – например, торговцы действуют через социальные сети, ненавязчиво используя рекламу в своих целях. Для предупреждения таких преступлений вносятся также изменения в другие нормативные акты. Вводится уголовная ответственность за организацию сексуальных услуг через Интернет.

Понятие "эксплуатации человека" приводится в соответствие с международными конвенциями в части расширения способов принуждения.

Также депутатами внесены поправки, направленные на исполнение поручения главы государства, данных на заседании Национального курултая 15 марта 2024 года об ужесточении ответственности за вандализм и усилении правопорядка. Среди нарушителей закона не в полной мере обеспечивается принцип "нулевой терпимости", то есть отдельные граждане как совершали правонарушения в виде загрязнения мест общего пользования, так и продолжают проявлять свою невоспитанность и бескультурье.

"В связи с этим депутатами были внесены поправки, направленные на ужесточение наказания за проявление вандализма, осквернение зданий, мест общего пользования и уничтожение чужого имущества. К примеру, возросло наказание по статье 294 "Вандализм". Теперь оно будет наказываться штрафом от 100 МРП до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до 50 суток", - заключил Башимов.

К слову, за загрязнение мест общего пользования, парков, скверов штраф увеличен в 2 раза – 10 МРП, а при повторе – 20 МРП.