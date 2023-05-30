Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане

Фото: gazeta.uz

В Казахстане планируют отменить уголовную ответственность за публичное оскорбление Елбасы и нарушение гарантий его неприкосновенности. Для этого из Уголовного кодекса исключат две статьи - 373 и 374, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оnline.zakon.kz.

Также изменения кодекса коснулись законодательных актов по вопросам возврата государству незаконно приобретённых активов. Теперь за их сокрытие владельцев ждёт уголовное наказание. Для этого Уголовный кодекс дополнят несколькими новыми статьями:

Статья 218-1. Сокрытие незаконно приобретённых, в том числе выведенных активов, от обращения в доход государства, по которой грозит наказание в виде штрафа до 5 000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Статья 235-1. Незаконный вывоз, пересылка и перевод из Республики Казахстан валютных ценностей.

Статья 67-1. Освобождение от уголовной ответственности при выполнении условий процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретённых активов или иного соглашения по возврату активов государству.

В Уголовно-процессуальном кодексе появятся статьи о возможности заключения соглашений:

Статья 622-1. Процессуальное соглашение о признании вины и возврате незаконно приобретённых активов.

Статья 622-2. Форма и содержание процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретённых активов.

Статья 622-3. Последствия заключения процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретённых и (или) выведенных активов.

Гражданско-процессуальный кодекс дополнят главой, подразумевающей предварительные обеспечительные меры, принимаемые на основании Закона "О возврате государству незаконно приобретённых активов".

Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов.