Уголовное дело завели за фиктивное лечение инвалидов в Карагандинской области

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Департаментом АФМ по Карагандинской области расследуется уголовное дело по преступной схеме хищения бюджетных средств, выделенных на оказание санаторно-курортного лечения, лечебно-оздоровительного отдыха для людей с ограниченными возможностями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

По данным Агентства по финмониторингу, заказчик и ТОО заключили договор о государственных закупках по оказанию лечения и отдыха инвалидам на сумму около 50 миллионов тенге, со сроками исполнения с марта по декабрь.

"Согласно акту проверки внутреннего анализа коррупционных рисков заказчика, следует, что по установленным фактам фиктивного посещения инвалидами оздоровительного санатория в адрес ТОО необоснованно выплачено около полутора миллиона тенге", - говорится в сообщении АФМ.

Расследование продолжается. Согласно статье 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.