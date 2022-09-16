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  • Уголовное дело завели за фиктивное лечение инвалидов в Карагандинской области
pixabay.com Сегодня, 09:53
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Фото: pixabay.com

Уголовное дело завели за фиктивное лечение инвалидов в Карагандинской области

Департаментом АФМ по Карагандинской области расследуется уголовное дело по преступной схеме хищения бюджетных средств, выделенных на оказание санаторно-курортного лечения, лечебно-оздоровительного отдыха для людей с ограниченными возможностями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

По данным Агентства по финмониторингу, заказчик и ТОО заключили договор о государственных закупках по оказанию лечения и отдыха инвалидам на сумму около 50 миллионов тенге, со сроками исполнения с марта по декабрь.

"Согласно акту проверки внутреннего анализа коррупционных рисков заказчика, следует, что по установленным фактам фиктивного посещения инвалидами оздоровительного санатория в адрес ТОО необоснованно выплачено около полутора миллиона тенге", - говорится в сообщении АФМ.

Расследование продолжается. Согласно статье 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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#хищения #нарушение #инвалид #АФМ
Сегодня, 09:53
95
Журналист
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