Уголовное дело завели по факту смертельного пожара в частном доме Астаны

Досудебное расследование начато по факту страшного пожара в Астане, который унёс жизни четверых детей и оставил две семьи без крыши над головой, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту пожара, произошедшего в частном двухэтажном жилом доме, в связи с нарушением требований пожарной безопасности, которое привело к гибели детей, отделом дознания ДЧС возбуждено уголовное дело по статье 292 части 3 УК РК. Результаты расследования будут озвучены после завершения проверки", — сообщили в ДЧС Астаны.

Напомним, в Астане загорелась крыша двухэтажного частного дома, который в результате частично обрушился. В пожаре погибли четверо детей в возрасте от 2 до 13 лет. Позже в столичном акимате сообщили, что в этом доме проживали две семьи. В ведомстве пообещали оказать пострадавшим материальную, жилищную и другую необходимую помощь. С родными погибших работают психологи.