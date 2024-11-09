Уголовное дело завели по факту по факту крушения вертолёта в Актюбинской области
Сегодня, 13:47
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Сегодня, 13:47Сегодня, 13:47
135Фото: МВД РК
В МВД РК прокомментировали крушение вертолёта во время учебно-тренировочных полётов, передаёт BaigeNews.kz.
Напомним, после жёсткой посадки МИ-8 загорелись топливные баки, один человек погиб и двое госпитализированы.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следственные органы", - сообщили в западном региональном Военно-следственном управлении ВСД МВД РК.
Ранее врачи рассказали о состояннии пострадавших. Оба пациента в сознании и способны отвечать на вопросы.
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