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Уголовное дело завели по факту по факту крушения вертолёта в Актюбинской области

Сегодня, 13:47
АВТОР
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МВД РК Сегодня, 13:47
Сегодня, 13:47
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Фото: МВД РК

В МВД РК прокомментировали крушение вертолёта во время учебно-тренировочных полётов, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, после жёсткой посадки МИ-8 загорелись топливные баки, один человек погиб и двое госпитализированы.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следственные органы", - сообщили в западном региональном Военно-следственном управлении ВСД МВД РК.

Ранее врачи рассказали о состояннии пострадавших. Оба пациента в сознании и способны отвечать на вопросы.

 

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