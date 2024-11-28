Уголовное дело завели по факту избиения ребёнка в Акмолинской области

В Степногорске (Акмолинская область) подрались два мальчика. Отец одного из них решил вступиться за него, передаёт BaigeNews.kz.

В полиции прокомментировали данный случай.

"Личности всех участников конфликта установлены, по факту побоев возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по постановке несовершеннолетних на профилактический учёт", - говорится в сообщении Департамента полиции Акмолинской области.

Кроме того, отметили в ДП, родители подростков привлекаются к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Ранее сообщалось, как работают полицейские подразделения по защите женщин от насилия в Казахстане.