  • 28 Ноября, 19:19
  • BAIGENEWS

Уголовное дело завели по факту избиения ребёнка в Акмолинской области

Малолетним участникам конфликта грозит постановка на учёт.

Сегодня, 19:09
АВТОР
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astv.ru Сегодня, 19:09
Сегодня, 19:09
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Фото: astv.ru

В Степногорске (Акмолинская область) подрались два мальчика. Отец одного из них решил вступиться за него, передаёт BaigeNews.kz.

В полиции прокомментировали данный случай.

"Личности всех участников конфликта установлены, по факту побоев возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по постановке несовершеннолетних на профилактический учёт", - говорится в сообщении Департамента полиции Акмолинской области.

Кроме того, отметили в ДП, родители подростков привлекаются к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Ранее сообщалось, как работают полицейские подразделения по защите женщин от насилия в Казахстане.

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