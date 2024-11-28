Уголовное дело завели по факту избиения ребёнка в Акмолинской области
Малолетним участникам конфликта грозит постановка на учёт.
Сегодня, 19:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:09Сегодня, 19:09
33Фото: astv.ru
В Степногорске (Акмолинская область) подрались два мальчика. Отец одного из них решил вступиться за него, передаёт BaigeNews.kz.
В полиции прокомментировали данный случай.
"Личности всех участников конфликта установлены, по факту побоев возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по постановке несовершеннолетних на профилактический учёт", - говорится в сообщении Департамента полиции Акмолинской области.
Кроме того, отметили в ДП, родители подростков привлекаются к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Ранее сообщалось, как работают полицейские подразделения по защите женщин от насилия в Казахстане.