Уголовное дело завели на таразца после стрельбы на свадьбе

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Уголовное дело завели полицейские Тараза после стрельбы на свадьбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Видео, на котором мужчина стреляет в воздух распространили в соцсетях. После проверки ролика с громким названием "Полицейский стрелял в воздух на своей свадьбе" сотрудники департамента полиции проверили проверку, нашли героя видео и завели досудебное расследование по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса РК - "Хулиганство с применением огнестрельного ружия".

"В ходе следствия установлено, что стрелявшим оказался 28-летний временно безработный житель Тараза, который не является сотрудником полиции и ранее не работал в органах внутренних дел. Установлено, что охотничье ружье Сайга зарегистрировано на имя данного гражданина и разрешение на его ношение было выдано первого июня 2021 года. В настоящее время оружие изъято, назначена судебно-баллистическая экспертиза", - сообщили в полиции.

Подозреваемый по решению суда был помещён под домашний арест. В случае доказанности вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет.