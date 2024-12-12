В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что К. Нурумов был задержан по факту хулиганства и создания препятствий для движения транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП.

"Он выражался нецензурной бранью в общественном месте и в адрес сотрудников полиции, угрожал им ножом, умышленно повредил чужое имущество, а именно поцарапал ножом автомобиль и проколол колесо. Не останавливаясь на содеянном, продолжил нарушать общественный порядок и спокойствие граждан, создавая при этом опасность для окружающих, в том числе несовершеннолетних. По факту хулиганства суд назначил ему 15 суток административного ареста", - говорится в сообщении департамента.

Вместе с тем по факту умышленного повреждения чужого имущества полицией зарегистрировано уголовное дело.

"Установлено, что 10 декабря в результате противоправных действий, имевших место в с. Азат Енбекшиказахского района, был причинён материальный ущерб собственнику автомобиля, что значительно превышает порог административной ответственности и влечет уголовную квалификацию деяния. В настоящее время проводится всестороннее, полное и объективное расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия. Вместе с тем, сообщаем, что, руководствуясь принципами неотвратимости наказания и соблюдения закона и порядка, полиция обязана беспристрастно расследовать все факты правонарушений вне зависимости от того, кто их совершил, что является основой обеспечения Закона и Порядка в стране", - добавили в ДП.

Напомним, ранее сообщалось, что труп дяди Шерзата Полата нашли в Талгаре.