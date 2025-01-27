В Павлодаре завели уголовное дело на несовершеннолетнюю за избиение сверстницы. Видео с инцидентом выложила в свои социальные сети сама нападавшая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На кадрах видно, как компания девушек собралась в квартире, и одна из них напала на подругу, применяя бойцовские приёмы. Помочь пострадавшей попыталась лишь одна из очевидцев, остальные наблюдали или снимали избиение на камеру.

Как рассказали полицейские, все герои ролика установлены. Возбуждено уголовное дело.

"По факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело. Причастные несовершеннолетние переданы под поручительство родителей. К ответственности привлечена законный представитель за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Подросток взята на профилактический учёт. Внесено соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Павлодара", - сообщила официальный представитель ДП Павлодарской области Жанар Белялова.