Уголовное дело заведено в отношении директора "Балхаш жылу"

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Уголовное дело заведено в отношении директора теплоснабжающего предприятия Балхаша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора по Карагандинской области.

Как сообщается, из-за халатности директора горожане переплатили за тепло более 113 миллионов тенге.

По данным оперативников, компания "Балхаш жылу" не исполнила инвестпрограмму, утверждённую департаментом Комитета по регулированию естественных монополий. На теплоснабжение и модернизацию было заложено свыше 116 миллионов тенге. Однако проверка показала, что работы не выполнены на 98%.

Таким образом, ущерб жителей Балхаша превысил 113 миллионов тенге. После вмешательства Антикоррупционной службы тариф за теплоэнергию и для физлиц, и для организаций был снижен почти на 300 тенге. Ранее он составлял 3143 тенге за гигакалорию.

"В ходе расследования уголовного дела в отношении теплопередающей организации "Балхаш жылу" выявлено нарушение. В этой связи нами в Департамент по регулированию естественных монополий направлено представление на снижение необоснованно завышенного тарифа на теплоэнергию. По результатам рассмотрения введён компенсирующий тариф", - прокомментировал заместитель руководителя Антикоррупционной службы Карагандинской области Маргулан Мукашев.