По факту драки в сельской школе в ВКО заведено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Драка произошла в школе села Ушаново Глубоковского района, где участницами конфликта, по неофициальным данным, стали одиннадцатиклассницы.

В районном акимате сообщили, что отделу образования поручили провести служебное расследование о несвоевременном информировании о произошедшем.

"Заведено уголовное дело, идёт следствие. В комиссию по делам несовершеннолетних представление не поступало, так как следствие не завершено. Девочки на учёт не поставлены", – сообщили в акимате.

Сообщалось, что студентки подрались в Каскеленском профтехколледже. Ответственность понесли их родители.