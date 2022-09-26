Уголовное дело возбуждено по факту вырубки березовой рощи в Петропавловске

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В Петропавловске по факту вырубки деревьев в березовой рощи возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

По данным пресс-службы, в 2006 году данный участок был выведен из земель лесного фонда.

"В 2007 году между отделом земельных отношений Петропавловска и Абдуллаевым Бахтияром Ханыш Оглы был заключен договор купли-продажи земельного участка для строительства придорожной гостиницы, шиномонтажки и стоянки для транзитных машин. В 2020 году аппарат акима Петропавловска подал исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд СКО по представлению Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК о признании недействительным предоставление земельного участка", - проинформировали в пресс-службе главы региона.

Суды продолжаются до сих пор. Так, решением апелляционного суда от 2021 года исковые требования Абдуллаева были частично удовлетворены.

Документы, ранее принятые отделом земельных отношений, ограничивающие его права на земельный участок, были полностью отменены. А вот документы, закрепляющие права Абдуллаева за земельным участком, сохранили свою юридическую силу.

"В свою очередь, необходимо отметить, что разрешение на проектирование и строительство на данном участке, отсутствует. По факту вырубки деревьев полиция Петропавловска возбудила уголовное дело, проводится следствие", - подчеркнули в акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что на окраине Петропавловска вырубили лес для строительства мотеля.