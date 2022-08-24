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  • Уголовное дело возбудили в Уральске из-за гибели рабочих на насосной станции
pnp.ru Вчера, 23:10
350
Фото: pnp.ru

Уголовное дело возбудили в Уральске из-за гибели рабочих на насосной станции

В Уральске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих на насосной станции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на страницу акима города Миржана Сатканова в Facebook.

На городской канализационно-насосной станции №2 было снижено давление в системе водоснабжения. Устранением аварии занимались сотрудники ТОО "Батыс Су Арнасы". В ходе выполнения ремонтных работ произошел несчастный случай. Двое сотрудников компании погибли при выполнении восстановительных работ.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что на второй канализационной насосной станции сотрудники произвели замену задвижки. По предварительным данным, трагедия произошла из-за срыва задвижки, в результате чего насосная станция залилась канализационной водой.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Нарушение правил охраны труда".

Аким Уральска Миржан Сатканов отметил, что для выяснения всех обстоятельств трагедии создадут комиссию и установят ответственных.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших сотрудников. Мы со своей стороны окажем им всестороннюю помощь и поддержку", - написал аким.

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#Уральск #смерть #Аким #уголовное дело
Вчера, 23:10
350
Журналист

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