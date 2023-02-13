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Иллюстративное фото Сегодня, 18:28
104
Сегодня, 18:28
104
Фото: Иллюстративное фото

Уголовное дело возбудили в отношении торового дома "ТЭК Казахстан"

Агентство по защите и развитию конкуренции завершило расследование в отношении ТОО "Торговый дом "ТЭК Казахстан" по факту злоупотребления доминирующим положением, передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлены факты установления монопольно высокой цены на услуги "приёмка, хранение и отпуск жидких, сыпучих и тарированных грузов (дизтоплива)". Материалы расследования переданы в департамент экономических расследований по городу Астана. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в АЗРК.

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#АЗРК #монополия #уголовное дело
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:28
104
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