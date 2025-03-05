В Актау 11-летний ребёнок едва не сварился заживо, упав на улице в яму с кипятком. Сейчас мальчик находится в реанимации с ожогами нижней части тела 2 и 3 степени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Как сообщила в соцсетях мать мальчика, ребёнок возвращался из школы домой, поскользнулся и упал в образовавшуюся от порыва теплосетей яму.

По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело.

По данным коммунальщиков, сообщение о порыве трубы от горожан и падение ребёнка произошли практически в одно время.