Уголовное дело возбудили после падения ребёнка в кипяток в Актау
Инцидент прокомментировали коммунальщики.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актау 11-летний ребёнок едва не сварился заживо, упав на улице в яму с кипятком. Сейчас мальчик находится в реанимации с ожогами нижней части тела 2 и 3 степени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Как сообщила в соцсетях мать мальчика, ребёнок возвращался из школы домой, поскользнулся и упал в образовавшуюся от порыва теплосетей яму.
По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело.
По данным коммунальщиков, сообщение о порыве трубы от горожан и падение ребёнка произошли практически в одно время.
"Сигнал о коммунальной аварии поступил в 19:35, пока наша бригада ехала на место для устранения проблемы, это примерно 20 минут, произошёл этот несчастный случай. Наши специалисты в итоге до четырёх утра работали. Заявления от родителей к нам не поступало", - сообщил замдиректора ГККП "КЖСА" Актау Ержан Женисулы.
Самое читаемое
- "Рёбра и грудь были сломаны": Муж погибшей роженицы в области Абай поделился результатом экспертизы
- Школьник из Арыси получил приглашения из 30 университетов мира
- Полицейских уволили из-за дерзкого водителя в Костанайской области
- Казахстанка вошла в ТОП-100 мирового рейтинга теннисистов на колясках
- Автобус врезался в грузовик в Астане: как себя чувствуют пострадавшие