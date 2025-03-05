  • 5 Марта, 22:53
  • BAIGENEWS

Уголовное дело возбудили после падения ребёнка в кипяток в Актау

Инцидент прокомментировали коммунальщики.

Сегодня, 21:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
телеканал "Астана" Сегодня, 21:45
Сегодня, 21:45
162
Фото: телеканал "Астана"

В Актау 11-летний ребёнок едва не сварился заживо, упав на улице в яму с кипятком. Сейчас мальчик находится в реанимации с ожогами нижней части тела 2 и 3 степени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Как сообщила в соцсетях мать мальчика, ребёнок возвращался из школы домой, поскользнулся и упал в образовавшуюся от порыва теплосетей яму.

По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело.

По данным коммунальщиков, сообщение о порыве трубы от горожан и падение ребёнка произошли практически в одно время.

"Сигнал о коммунальной аварии поступил в 19:35, пока наша бригада ехала на место для устранения проблемы, это примерно 20 минут, произошёл этот несчастный случай. Наши специалисты в итоге до четырёх утра работали. Заявления от родителей к нам не поступало", - сообщил замдиректора ГККП "КЖСА" Актау Ержан Женисулы.

Самое читаемое

Наверх