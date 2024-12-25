На место происшествия выехали руководство Министерства внутренних дел, Департамента полиции на транспорте и Главной транспортной прокуратуры, а также следственно-оперативная группа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП на транспорте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

"Начато досудебное расследование по части 3 ст. 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.

Дополнительная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, ранее была названа предварительная причина крушения самолета под Актау.