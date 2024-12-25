Уголовное дело возбудили по факту падения самолёта под Актау
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Сегодня, 14:00
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Сегодня, 14:00Сегодня, 14:00
227Фото: МЧС РК
На место происшествия выехали руководство Министерства внутренних дел, Департамента полиции на транспорте и Главной транспортной прокуратуры, а также следственно-оперативная группа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП на транспорте.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
"Начато досудебное расследование по части 3 ст. 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
Дополнительная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, ранее была названа предварительная причина крушения самолета под Актау.
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