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МЧС РК Сегодня, 13:20
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Сегодня, 13:20
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Фото: МЧС РК

Уголовное дело возбудили по факту ЧП в Жанаозене

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в жилом доме в Жанаозене, передаёт BaigeNews.kz.

"На месте взрыва работает межведомственная комиссия, по факту взрыва возбуждено уголовное дело", - сообщили в МВД РК.

ЧП произошло рано утром 17 апреля. Взрыв был такой силы, что двухэтажный 12-квартирный дом оказался разрушен.

Из-под завалов спасатели извлекли тела четырёх человек.

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Сегодня, 13:20
310
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