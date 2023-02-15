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  • Уголовное дело возбудили на сына известного спортсмена Даулета Турлыханова
716.kz Сегодня, 10:29
194
Сегодня, 10:29
194
Фото: 716.kz

Уголовное дело возбудили на сына известного спортсмена Даулета Турлыханова

В департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент с сыном Турлыханова, передаёт BaigeNews.kz.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК (Хулиганство). По уголовному делу проведены первичные следственные действия, назначены экспертизы", – сообщили в ведомстве.

В ДП добавили, что подозреваемый является военнослужащим, поэтому материалы дела переданы в прокуратуру города.

Напомним, накануне семейная пара юристов подверглась избиению со стороны сына известного спортсмена Даулета Турлыханова, Нурасыла. По словам девушки, в одном из заведений Алматы мужчина избивал свою девушку. Супруги заступились за потерпевшую, но сами пострадали. Олегу Чернову сломали ребро, а Анну ударили в челюсть.

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#Нурасыл Турлыханов #уголовное дело #избиение
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:29
194
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