Уголовное дело возбудили по факту отравления малышей в детском саду. ЧП произошло в селе Кызылсай в пригороде Жанаозена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

После посещения дошкольного учреждения на больничных койках оказались трое воспитанников и один сотрудник.

По информации Управления здравоохранения, всего за помощью к медикам обратились 38 человек. Что могло послужить источником отравления, пока не сообщается.

"В соответствии со статьёй 304 Уголовного кодекса РК возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарных правил или гигиенических нормативов. В рамках расследования назначена соответствующая экспертиза, проводятся необходимые следственные мероприятия. Все обстоятельства происшествия тщательно изучаются. Органы следствия принимают меры для установления всех виновных лиц и принятия законных решений", - сообщила пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева..