Уголовное дело в отношении Сандугаш Дуйсеновой прекращено – Генпрокуратура

Уголовное дело в отношении журналистки Сандугаш Дуйсеновой прекращено, передаёт BaigeNews.kz.

14 августа 2023 года Дуйсенова принята прокурором области Жетісу Мадияром Басшыбаевым на личном приеме по вопросу привлечения ее к уголовной ответственности.

С учётом её доводов прокуратурой истребовано уголовное дело для изучения.

Согласно части 5 статьи 147 УК уголовная ответственность наступает в случае причинения существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения персональных данных в средствах массовой информации.

Вместе с тем, органом следствия в предусмотренный законодательством срок расследования достаточных фактических данных, подтверждающих причинение потерпевшему существенного вреда, не добыто.

В этой связи, постановлением прокурора города Талдыкорган досудебное расследование прекращено за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения (пункт 2,часть 1, статья 35 Уголовно-процессуального кодекса).

При этом, в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за незаконные сбор и (или) обработку персональных данных, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Поэтому, материалы направлены в уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности для их рассмотрения в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.

Как известно, в отношении журналиста Сандугаш Дуйсеновой возбуждено уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных и их защите.