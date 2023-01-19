Уголовное дело в отношении Рамиля Мухоряпова прекращено — ДП Алматы

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Уголовное дело в отношении бизнесмена и основателя Chocofamily Holding Рамиля Мухоряпова прекращено. Об этом сообщили в департаменте полиции Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Дело было заведено и рассматривалось по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса РК - "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".

"По результатам досудебного расследования органом уголовного преследования принято процессуальное решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава уголовного правонарушения в порядке пункта 2 статьи 35 УПК РК. Прокуратура города Алматы с принятым процессуальным решением согласилась", — говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Алматы.

Напомним, уголовное дело на Мухоряпова было заведено после череды публикаций и обращений казахстанцев, возмущённых высказыванием бизнесмена о культуре и казахском языке. На видео, распространяемом в соцсетях, девушка объясняла, что нужно с уважением относиться к государственному языку и не обижаться, если на вопрос, заданный на русском языке, казахстанцы отвечают на казахском. Бизнесмен вмешался в её, отметив, что если человек отвечает на казахском языке, при этом зная русский, это "чуть-чуть странно, чуть-чуть проявление национализма, не от большой культуры".

В рамках расследования уголовного дела была проведена психолого-филологическая экспертиза, по результатам которой принято процессуальное решение.